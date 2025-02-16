AK Partili Mustafa Elitaş’tan erken seçim açıklaması: Tarih verdi

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Muhalefetin erken seçim çağrıları zaman zaman gündeme geliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş, seçimlerin normal tarihinin 2028 yılı olduğunu hatırlattı ancak mevsim şartlarından dolayı seçimlerin 2027 Ekim veya Kasım aylarında yapılabileceğini söyledi.

"SEÇİMLER 2027'NİN KASIM AYINDA YAPILABİLİR"

Kanal 7 ekranlarında canlı yayına katılan Elitaş, CHP'nin 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay vermesi durumunda seçimlerin, 2027 Kasım ayında yapılabileceğini de ifade etti.

Elitaş, “CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür. Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir.” diye konuştu.

"SÖYLEMLERİNİN ARKASINDA DURMA CESARETİ VARSA 2027'NİN SONUNDA SEÇİM İSTEYEBİLİR"

Mustafa Elitaş'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: