AK Partili Nurettin Canikli, ağabeyini toprağa verdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yaşamını yitiren ağabeyi Muhsin Canikli, Samsun'da toprağa verildi.

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin acı günü...

Nurettin Canikli'nin ağabeyi iş insanı Muhsin Canikli, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vefat eden Muhsin Canikli için Samsun'un İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de öğlen cenaze namazı kılındı.

Ağabeye son görev...

Canikli'nin cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Nurettin Canikli'nin yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.