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    AK Partili Ömer Çelik, İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 17:14
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    AK Partili Ömer Çelik, İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

    İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali düzenlendi.

    Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

    "Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz"

    Saldırıyla ilgili tepkiler peş peşe gelirken, konuya ilişkin bir paylaşım da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

    "İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali', PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir."

    AK Partili Ömer Çelik, İsviçre deki 23 Nisan Festivali ne saldırıyı kınadı #1


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