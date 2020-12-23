AK Partili Öznur Çalık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit aylığı yalanlaması

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır" dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN ŞEHİTLERİ KULLANIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı’ şeklindeki Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasını hatırlatan Çalık, "Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay anlattı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı ama maalesef Kılıçdaroğlu hala anlamamış. Bir kere en başta; aziz şehitlerimizi, bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu, acilen bu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, siyaset üstüdür; yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemini değiştirmek için şehitlerimizin kullanılmasına asla müsaade etmedik, ettirmeyiz.

"KESİNLİKLE YALANDIR"

Peki, işin doğrusu ne? Biz; terörle mücadele kapsamında şehit olan polislerimizin yakınlarına; nakdi tazminat veriyoruz. Şehit yakınlarımızın ikisini kamuda istihdam ediyoruz ve birçok desteğimizi veriyoruz. Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına, yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz. Şu anda bu aylık tutar en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır. Hem SSK'yı batıran müdür olarak tarihe geçen hem de hesap uzmanı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na ben de işte bu evrakı gönderebilirim. İsterse kendisi de SGK’dan alabilir." diye konuştu.

AK Partili Öznur Çalık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit aylığı yalanlaması ViDEO

"HDP'YE DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLARIN HESABINI SORSUN"

Çalık, Kılıçdaoğlu'nun şehitler üzerinden siyaset yaptığını ve parti içindeki 'taciz ve tecavüz' iddialarıyla ilgili gündem değiştirmeye çalıştığını öne sürerek, şöyle konuştu: "Bu yalan, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz üzerinden söyleniyorsa daha kötüdür. Bu yalan, eğer Meclis kürsüsünden bir genel başkan tarafından söyleniyorsa çok daha kötüdür. Hele de bu yalan, kurnazlıkla örtbas edilmeye çalışılıyorsa çok çok daha kötüdür. Sayın Kılıçdaroğlu, 7 Aralık'taki konuşmasında, 'şehit polis babası' demesine rağmen dünkü grup toplantısında bir kez daha çark etti. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kez; 'terör mağduru olan sivil bir evladımız'dan bahsetti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp 'ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım' demelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, hem milletimizden hem şehit yakınlarımızdan hem de benden özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin, iş birlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun."