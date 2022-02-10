AK Partili Öznur Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na: Ölçüsüz bir söz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “elektrik faturasını ödemeyeceği” sözlerine ilişkin açıklama yapan AK Partili Öznur Çalık, “Provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür” dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafın, elektrik fiyatlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını dile getirdi.

Çalık, faturalardaki yeni düzenleme ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma yürüttüğünü, kendilerine gelen istek, talep ve önerileri Bakan Fatih Dönmez'e ilettiklerini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ: ŞİRAZEDEN ÇIKMIŞ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği” sözlerine tepki gösteren Çalık, şunları kaydetti:

“Tehdit ve nefret dili kullanmayı alışkanlık haline getiren CHP Lideri, bu açıklamasıyla aslında HDP'nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür.

“ÖTEKİLEŞTİRİCİ, KAVGACI, NEFRET İÇERİKLİ, HASTALIKLI VE YIKICI BU DİLİ BIRAKMALI”

Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır.

“CHP, ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKTI”

Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için yerleşik bir dil olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı, HDP'nin limanına yanaştı. Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ve FETÖ terör örgütünün yalan söylemlerini kullanan bir parti haline geldi.”

‘MİLLET PROVOKASYONA GELMEYECEK’

Milletin bu provokasyona gelmeyeceğini, kaos yaratma girişimlerinin asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Çalık, “Bu freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrula savrula tehlikeli gidişe CHP içinde 'dur' diyecek hiç mi yürekli, sağduyulu bir kişi yok?” sorusunu yöneltti.