AK Partili belediye ile CHP'li belediye arasındaki hizmet farkı AK Parti belediyeciliği ile CHP belediyeciliği arasındaki hizmet anlayışı gözler önüne serildi. CHP'nin yönettiği Kartal ilçesinde bozuk ve bakımsız yollar AK Partili Pendik Belediyesi sınırlarında kendini yeni yapılmış yollara bıraktı.

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1994 yılı Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olarak görülmekte.

O tarihlerde yapılan belediye seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'ye farklı bir belediyecilik anlayışı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması sadece İstanbul'un kaderinin değişmesi değil aynı zamanda Türkiye genelinde yeni bir yerel yönetim anlayışının şekillenmesine yol açtı.

Marka belediyecilik

1994'ten 2023'e gelen süre boyunca AK Parti belediyeciliği Türkiye'de bir marka olarak kabul gördü.

AK Parti belediyecilikte altın çağ yaşattı

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara götürülen hizmetler sayesinde AK Parti belediyeleri yerel yönetimde Türkiye'ye altın çağını yaşattı.

"Belediyecilik AK Parti'nin işidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını şu şekilde özetlemişti:

AK Parti alameti farikası hizmet olan bir partidir, belediyecilik AK Parti'nin işidir.

CHP zihniyeti sınıfta kaldı

Muhalefet cephesi ise belediyecilik yönetiminde sınıfta kaldı.

Özellikle CHP'nin yönettiği şehirlerde ve ilçelerde görülen çöp dağları ve yetersiz hizmet anlayışı vatandaşları canından bezdirdi.

AK Parti'nin bu belediyecilik anlayışı ile CHP'nin yönettiği bölgelerdeki anlayış arasındaki fark ise çekilen bir video ile ortaya koyuldu.

AK Parti ve CHP arasındaki hizmet anlayışı

İstanbul'da birbirlerine sınır olan iki ilçede AK Partili ve CHP'li belediyelerin hizmet farkı dikkat çekti.

CHP'nin yönettiği Kartal'da yola çıkan bir vatandaş bozuk ve bakımsız yollarda ilerlerken AK Parti'nin yönettiği Pendik ilçesi sınırına girdiğinde yoldaki bozukların yerine yeni asfaltlı yolda ilerlemesi dikkat çekti.

"Vizyon farkı"

Videoyu çeken vatandaş çekim esnasında durumu "CHP ve AK Parti arasındaki vizyon farkı" diyerek özetledi.

CHP zihniyetinin bir video ile özetlendiği video sosyal medyada gündem oldu.