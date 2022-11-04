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    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu

    Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın taburcu olduğu öğrenildi.
    • 04.11.2022 - 16:33
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    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittikleri Azerbaycan’da kaza geçirmişti.

    Azerbaycan'daki ilk müdahale sonrası Yıldırım ve Ayrım, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

    Ayrım da taburcu oldu

    Her iki isim de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

    DHA’nın haberine göre Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Ayrım ise bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

    Ayrım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu #1

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu #2

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu #3


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