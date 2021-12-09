AK Partili Tahir Güven'in ölümüyle ilgili tutuklama

AK Partili Tahir Güven'in ölümüyle ilgili tutuklama

Şırnak'ta silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Tahir Güven'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri olan Tahir Güven, aracında seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Güven saldırı sonucu yaşamını yitirirken, saldırı PKK tarafından üstlenilmişti.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ü gözaltına almıştı.

Dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Güven'e pusu kurarak öldüren Mehmet Miraç Dinç'in, HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığını duyurmuştu.

1 TUTUKLAMA

Şüphelilerin işlemleri tamamlanırken bugün Dinç'in tutuklandığı öğrenildi.