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    AK Partili vekil, Taksim'de Kürtçe şarkıya eşlik etti

    AK Partili vekil, Taksim'de Kürtçe şarkıya eşlik etti

    İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin arasına katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 09:59
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    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de Kürtçe şarkı söyleyen bir grubun polis tarafından dağıtılması gündem oldu.

    Olayın ardından Emniyet'ten yapılan açıklamada, grubun dağıtılmasının Kürtçe şarkı söylemesiyle bir alakası olmadığı belirtildi.

    Bölgedeki kalabalığın, ambulans ve tramvay gibi araçların geçişine engel olduğu aktarıldı.

    MİLLETVEKİLİ, KÜRTÇE ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

    AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen farklı bir gruba eşlik etti.

    AK Partili vekil, Taksim'de Kürtçe şarkıya eşlik etti VİDEO

    AK Partili vekil, Taksim de Kürtçe şarkıya eşlik etti #1

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    O anları Twitter hesabından paylaşan Toprak, "İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sevda türküsüne eşlik ettik." ifadelerini ve aynı cümlenin Kürtçe karşılığı olan "Me bi strana evînê ya bi kurdî li ser Îstiklal Caddesi kir" sözlerini kullandı.

    AK Partili vekil, Taksim de Kürtçe şarkıya eşlik etti #2


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