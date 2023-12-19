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AK Partili vekilden anlamlı hareket: Kürsüde hayatını kaybedenler için dua okudu

AK Partili vekilden anlamlı hareket: Kürsüde hayatını kaybedenler için dua okudu AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, bütçe konuşmaları sırasında söz aldığı Meclis kürsüsünde 6 Şubat depremlerinde ve Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi'ni okudu.