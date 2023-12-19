Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun trafik sürüyor...
2024 yılı merkezi bütçesi için Meclis'te milletvekillerinin çalışması devam ediyor.
Önceki yıllara nazaran kavgaların az olduğu görüşmelerde Meclis Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta kürsüde konuşmasını gerçekleştirirken hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüyle sarsıldı.
Görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor
Vefat haberinin ardından ertelen görüşmeler ise kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçeleri oylanıyor.
AK Partili vekil söz aldı
Görüşmeler esnasında AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kürsüden konuşmak üzere söz aldı.
Gül, konuşmasına besmele çekerek başlarken anlamlı bir tavır sergiledi.
Depremde ve Gazze'de ölenleri unutmadı
Vefat eden Saadet Partili Bitmez'i anan Gül, 6 Şubat'ta 'asrın felaketinde' ve Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenleri konuşmasında unutmadı.
Kürsüde Fatiha Suresi'ni okudu
Vefat edenlerin ruhu için El-Fatiha diyen Gül, kürsüde Fatiha Suresi'ni okudu.
Dua için ellerini açan Gül, sureyi okumasının ardından konuşmasını sürdürdü.
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