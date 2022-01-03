AK Partili Zülfü Demirbağ: Komünistlerde namus anlayışı diye bir şey yok

AK Partili Zülfü Demirbağ: Komünistlerde namus anlayışı diye bir şey yok

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yerel bir televizyon kanalında söylediği sözlerle yeniden gündem oldu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, daha önce döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı "Gerekirse 2 kilo et yemek yerine yarım kilo yiyecekler" açıklamasıyla tepki toplamıştı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yeni bir tartışma konusu yarattı.

Yerel televizyon Kanal Fırat'a konuk olan Demirbağ, Millet İttifakı ve komünistleri hedef aldı.

"KOMÜNİSTLERDE ZATEN NAMUS ANLAYIŞI DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

"Bir de komünist partisi var" diyen Demirbağ, şu ifadeleri kullandı:

"Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz. Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım."

AK Partili Zülfü Demirbağ: Komünistlerde namus anlayışı diye bir şey yok VİDEO





