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AA

Türkiye son bir haftayı CHP'nin başlattığı sokak olaylarıyla geçirdi.

CHP'nin sokağa döktüğü protestocular yakıp yıkarken bir yandan da sosyal medyada provokasyon ve nefret söylemi hakim.

Onlardan en dikkat çekeni ise YouTube yayınları ile tanınan yönetmen İlker Canikligil'in AK Partililere küfrü oldu.

KÜFÜRDEN SONRA KATLİAM ÇAĞRISI

Canikligil, küfrettiği için gelen tepkilere karşı açtığı yayında ise bu kez bir filme referans vererek toplu katliam çağrısında bulundu.

Büyük tepki çeken bu nefret söyleminden sonra emniyet harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil, gözaltına alındı.

EMNİYETE TERS KELEPÇE İLE GETİRİLDİ

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli, polis ekiplerince emniyete getirildi.

Canikligil'in emniyete getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, şahsın ters kelepçe ile derdest edilmesi dikkat çekti.