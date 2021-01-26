AK Parti'nin 2020'nin en güzel olayı nedir anketi

"2020’nin en beğenilen olayı nedir" anketinde 3 seçenek arasında Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması seçildi.

AK Parti sosyal medya uygulaması Telegram’da anket düzenledi.

Ankette, “2002’den bu yana her yıl olduğu gibi 2020’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık” denilerek katılımcılara 2020’nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu.

3 SEÇENEK

3 şıkkın yer aldığı ankette Ayasofya'nın 86 sene sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulması seçenekler oldu.

AYASOFYA AÇIK ARA FARK ATTI

2020’nin en unutulmaz olayı olarak, vatandaşların yüzde 82'si Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, yüzde 10’u Karadeniz’de doğalgaz rezervinin bulunmasını, yüzde 8’i ise Azerbaycan’ın Karabağ zaferini gösterdi.