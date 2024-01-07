AK Parti'nin 26 ilde adayları belli oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada başta İstanbul olmak üzere 26 ilin adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında ise "İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz çok net görebiliyoruz" dedi.

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Türkiye yerel seçim dönemine girdi...

Partilerin aday belirleme ve akabinde de açıklama süreci de resmi olarak başlamış oldu.

Bu kapsamda da en merak edilen ise AK Parti'nin büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar oldu.

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren ve yaptığı temayül yoklamaları sonrası başta İstanbul olmak üzere 26 ilin adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.

Seçmenin merakla beklediği toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Aziz milletim! Sevgili İstanbullular! Sevgili genç kardeşlerim! Değerli dava arkadaşlarım sizleri muhabbetle selamlıyorum" diyerek başladı.

Konuşmasında İstanbul'u ferret devrinden çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti;

"Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum"

Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Uysal'ı rahmetle yad ediyorum.



6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini rahmetle anıyorum.



İsrail'in alçakça saldırıları sonucu şehit düşen çoğu kadın ve çocuk 23 bin Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.



İçimizdeki İsrail muhibleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı dönmeyeceğiz.



Bugün Suriye'de Kudüs'te Irak'ta ne işiniz var diyenlere inat Filistinli kardeşlerimizin yanına dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde dimdik duran 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.



Bugün burada, 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 belediye başkan adayımızı tanıtmak için buradayız.



Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin.



Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz.

"31 Mart'a kadar durmak yok, yola devam diyoruz"

Gençler fazla zamanımız yok. 31 Mart'a kadar durmak yok, yola devam diyoruz.



Mecbur değilsin, Şehrin seninle değişsin diyoruz. Hiç kimse beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.



İnşallah 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımzı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız.



Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz. 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır.



Şehrini ve insanlarını layık olduğu hizmetlere kavuşturacak belediye başkanlarını bizim partimizden ve Cumhur İttifakı'ndan seçilmesi için hep birlikte çalışacağız. Ancak son sözü milletimize bırakacağız. Seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"Yeniden AK Parti, yeniden İstanbul"

1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık.



Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Ülke yönetimine talip olduk.



Şehirlerimizin makus talihini tersine nasıl çevirdiysek ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik.



Ey İstanbul...



İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten çukurdan nasıl temizlediysek şimdi de 30 büyükşehir ve onun yanında il belediyeleriyle de bu temizlik için yola çıktık. Hazırız ve kararlıyız. Durmak yok... Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti.



Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır.



Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki kötü belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz..



Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik.

"Darbelere giden yolları bunların bilgisizlikleri ve eylemleri döşedi"

Kimi senaryolar yeniden tedavüle sunulmaya başlandı. Bu amaçla sahnelenen oyunlarla milletimizin canından aziz bildiği mukaddes değerleri doğrudan hedef alanıyor.



Bunlar ülkemizin vatandaşlarıdır. Ceplerinde ülkemizin verdiği nüfus cüzdanları vardır.



Bu kesime mensup etki elemanları cahil ve cüretkaar oldukları için güdülmeye son derece müsaittirler.



Darbelere giden yolları bunların bilgisizlikleri ve eylemleri döşedi.



Bunlar asla düşünmez, kendilerini geliştirmezler. Yaşananlardan ders çıkarma gibi bir alışkanlıkları zaten yoktur. Kimi zaman saldırganlığa varacak şekilde yaymak bunların ruhunda vardır.

"Kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı CHP"

İçinde yaşadıkları toplumları tanınmaya ve öğrenmeye tenezzül etmezler. Ön yargılarını gerçek sandılar. Biraz farklı mahallelere kulak verseler.



Bu millet yüzyıllarca "Allah Allah" nidalarıyla cihanı titretmiş...



Mayası İslamla atılmış necip bir millettir. Bu millet aziz bir millettir. Ne diyor İstiklal Marşımız; Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mademin göğsüne namehram eli.



Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı maalesef CHP oldu.



Olur olmaz bahanelerle, yalan yanlış söylemlerle bu yolda yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin işaretidir.

Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını sıkı sıkıya sarılmak boynumuzun borcudur.

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz dürütseniz bunu ülke genelinde ilan edin.

İpleri emperyalist güçlerin elinde olan marjinal kesimlerin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz.

Bizi üzen CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Açıkcası CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır.

Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.

İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız bu seçimlerde elde edeceğimzi zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.

Özgür efendi nerede bir çapulcu, demokrasi düşmanı varsa selam çakıyor, sırtını sıvazlıyor.

Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacaktır.

Milletimiz onu siyasi arşivin tozlu raflarına kaldırarak gereğini yapacaktır.

CHP genel başkanlık koltuğuna oturmak vesayet gölgesini ve ayağınıza takılan prangaları kabul ettiğinizde kolaydır.

Özgür efendi bizimle uğraşmak yerine gitsin ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisiyle özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarımız var.

Milletimize verecek daha çok hizmetimiz var...

El ele omuza omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden çıkaracağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir.

İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Diğer türlü geriye gitmek durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz çok net görebiliyoruz.

Siyaseti dinamik hala getiren ana unsur rekabettir. Rekabet, yarış olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz. Birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, şehrimize ve milletimize aşkla hizmet etmektir.

Çıkardığımız ortak adaylarımızın başarısı için de çalışacağız. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın diyorum. Rabbim bizlere ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkanı versin diye dua ediyorum.

AK Parti'nin adayları

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli - Osman Zolan

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen