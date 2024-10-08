AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'nin sloganı belli oldu AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'nin sloganı "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" olacak.

Haber Merkezi

AK Parti'de 'değişim' için düğmeye basılıyor...

8. Büyük Olağan Kongre süreci işlemeye devam ediyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kongre hazırlıklarına ilişkin bir sunum yaptı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle kongrenin sloganına karar verdi.

"UMUDUN İCRAATIN VE GELECEĞİN ADI AK PARTİ"

Kongre, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Sunumda "Milletin emrinde daima ileriye", "Adımız sevdamız AK Parti", "Türkiye’de izimiz gelecekte sözümüz var" sloganları da önerildi.

12 EKİM'DE BELDE VE İLÇE KONGRELERİ BAŞLAYACAK

AK Parti, 12 Ekim’de hem belde kongrelerini hem de ilçe kongrelerini başlatacak. 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan illerde yapılacak kongrelere katılım gösterecek. Kongre sürecinde her il ve her ilçede stantlar kurulacak.

Vatandaşlar taleplerini mektup halinde sandıklara atacak. Vatandaşların talepleri direkt Cumhurbaşkanı’na iletilecek.

BÜYÜK KONGRE NİSAN AYINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda kadrolarda yapılacak değişime ilişkin Türk Milletinin kulağının AK Parti'de olduğunu söyledi.

Erdoğan, hem yeni kadrolarla yol alırken, mevcut kadrolarla da irtibatın asla koparılmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Türkiye buluşmaları ile sandıkta ve sahada vatandaşın bize ilettiği mesajları yerine getireceğiz" dedi.

Büyük kongrenin ise nisan ayında yapılması planlanıyor.