AK Parti'nin Adana adayı için öne çıkan isim! Fatih Mehmet Kocaispir... Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in, AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı kapsamında ismi anılıyor.

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Türkiye’de yerel seçimler için geri sayım işliyor.

31 Mart seçimlerine tam olarak 74 gün kaldı. Bu süreçte partiler ve adaylar çalışmalarına hız kattı.

Süreçle ilgili en merak edilen konuların başında, partilerin şehirlerde çıkaracakları adaylar geliyor.

Bu bağlamda AK Parti, 18 Ocak perşembe günü belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Ankara’da yapılacak olan aday tanıtım töreninde 48 ilin belediye başkan adayı belli olacak.

Öne çıkan isim

Deprem bölgesi Adana için yüksek olasılıkla konuşulan bir isim var.

Buna göre Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkıyor.

Fatih Mehmet Kocaispir’i yakından tanıyalım

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Kadirli İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Kocaispir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1998 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan bu yana Adana Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

2004 yerel seçiminde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde de bulundu.

Kocaispir’in ayrıca evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.