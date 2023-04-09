AK Parti'nin aday listesine ilişkin bilgiler

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Seçime az bir zaman kala milletvekili aday listeleri belli oldu.

AK Parti'nin, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, YSK'ya sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday listesi hakkında şunları söyledi:

Milletvekili adayı listemizi tamamladık. 81 ilde 600 milletvekili adayını YSK'ya ilettik. Mevcut milletvekillerinden 42'si 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı.



Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık. HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanlarımız dışında bazı arkadaşlarımız da listelerde yer almıştır. HÜDA PAR'dan 4, DSP'den de 3 arkadaşımız listede yer almıştır.