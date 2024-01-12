AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı şehitler sebebiyle ertelendi

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Irak'ın kuzeyinde tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir gelişme yaşandı.
Bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 asker şehit düştü.
Bu gelişmenin ardından 14 Ocak'ta yapılması planlanan AK Parti aday tanıtım toplantısına dair önemli bir açıklama geldi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla toplantı ertelendi"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir.
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
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