AK Parti’nin aday tanıtım toplantısına yoğun katılım AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Tanıtım toplantısı için salona girişler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, salona girmeden toplanan kalabalığa seslendi.

AA

Başkent bugün, AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda seçim beyannamesi de sunulacak.

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

Uzman ekipler tek tek aradı

Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyen binlerce kişi oldu.

Kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle daha da coştu.

"Katılımı görünce mutluluğum daha da arttı"

Burada toplananlara hitap eden Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye sordu.

14 Mayıs'ta yeni dönemin müjdelerini vereceklerini söyleyen Erdoğan, "Buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı. Salonun içerisi tıklım tıklım dolu, sizler de burada kaldınız. Şimdi de beyannamemizi açıklamak için müsaade istiyorum. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Rabbim yardımcımız olsun." dedi.

Erdoğan daha sonra salona geçerken, dışarıda kalanların kurulan dev ekranlardan kongreyi takip edecekleri belirtildi.

Mavi tonlar ağırlıklı

Öte yandan kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.

AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.