AK Parti'nin Ankara adayı netleşti! AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'da Murat Kurum'u aday göstermesinin ardından Ankara'daki isim de kesinleşti. Buna göre Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turgut Altınok, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçildi.

Siyasi partiler de çalışmalarını yoğunlaştırarak il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul dahil 26 ilin AK Parti adayı açıklanmıştı.

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları: İstanbul'un ardından sıra Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için Murat Kurum'un adaylığını açıklamasının ardından gözler Ankara ve isimlerin duyurulmadığı diğer şehirlere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara ve diğer şehirler için açıklanacak adaylarla ilgili 15 Ocak'ı işaret etti.

Ancak Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası Ankara'da yapılacak aday tanıtım toplantısının 18 Ocak'a ertelenmesine karar verildi.

Turgut Altınok'un adaylığı kesinleşti

Yarın yapılacak aday tanıtım toplantısı öncesinde gözler AK Parti'nin adaylarını açıklamadığı illere çevrildi.

Bu şehirlerin en başında da Ankara geldi.

Buna göre AK Parti, Ankara'da daha önceden partisi tarafından adaylığı açıklanan Mansur Yavaş'a karşı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok isminde karar kıldı.

Ayrıca Altınok'un arandığı ve kararın kendisine tebliğ edildiği de bildirildi.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.

Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi’nden “Profesör” ünvanını aldı.

1994 ve 1999'da Keçiören Belediye Başkanı seçildi

22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2004 ve 2019'da da seçildi

Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.