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AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü oldu

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü oldu Üç dönem Kepez'de belediye başkanlığı yapan Tütüncü, bu kez büyükşehir için aday gösterildi. Tütüncü, AK Parti'de birçok görev üstlendi.