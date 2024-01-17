AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü oldu

AK Parti, belediye başkan adaylarını tek tek açıklıyor.
31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler kapsamında Antalya'da da sandıklar kurulacak.
AK Parti, Antalya'da yapılacak büyükşehir belediye başkanı seçimi için adayını belirledi.
Antalya büyükşehir için Tütüncü aday
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyükşehre aday gösterildi. Tütüncü, üç dönemdir Kepez sakinlerine hizmet ediyordu.
Hakan Tütüncü kimdir
5 Haziran 1979 doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatlar arasında yer alıyor.
AK Parti'de üstlendiği görevler
2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.
2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.
Kepez'de üç dönem başkanlık yaptı
2009 yerel seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 yerel seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde üçüncü kez seçildi.
Ayrıca 89 üye belediyesi bulunan Antalya merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'ten bu yana başkanlığını sürdürüyor Evli ve bir kız çocuğu babası.
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