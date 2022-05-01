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    AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu

    AK Parti 3 Mayıs Salı günü gerçekleşecek partilerle bayramlaşma programının video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.
    • 01.05.2022 - 14:43
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    AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu

    11 ayın sultanı Ramazan ayı bugün uğurlanıyor.

    Son iftardan sonra bayram için geri sayıma başlanacak.

    Bu kapsamda her yıl olduğu gibi siyasi partiler de heyetler halinede bayramlaşma görüşmeleri yapacak.

    AK Parti programı belli oldu

    AK Parti'nin bayramın ikinci günü yapılacak siyasi partiler arası bayramlaşma programı belli oldu.

    Video konferans ile bayramlaşılacak

    Partiden yapılan açıklamada, 3 Mayıs Salı günü gerçekleşecek bayramlaşmanın video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

    AK Parti'nin bayramlaşma heyetinin Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluştuğu bildirildi.

    İlk bayramlaşma CHP ile

    AK Parti'de bayramlaşma 09.30'da CHP ile başlayacak.

    AA'nın haberine göre daha sonra sırasıyla 09.50'de MHP, 10.10'da Hür Dava Partisi, 10.30'da Saadet Partisi, 10.50'de BBP, 11.10'da DSP, 11.30'da DP, 11.50'de İYİ Parti, 12.10'da Vatan Partisi, 12.30'da Anavatan Partisi ve 12.50'de Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.

    AK Parti nin bayramlaşma programı belli oldu #1


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