AK Parti'nin Cemil Tugay'ı ziyaret etmesi CHP'yi korkuttu

CHP'nin son zamanlarda korkulu rüyası, AK Parti'ye peş peşe geçiş yapan CHP'li belediyeler...

Bu korkunun bir benzeri ise geçtiğimiz gün, İzmir'de yaşandı...

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti heyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alarak, Karşıyaka’daki stadyum alanını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne resmen devrederek stadın müjdesini verdi.

Ziyaret sonrası ise Kasapoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"İZMİR'E HAYIRLI OLSUN"

İzmir’imizi ilgilendiren pek çok başlıkta istişarelerde bulunduk.

Öte yandan Karşıyaka Stadyumu konusunda belediyenin talebine olumlu karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili yazısını da İzmir Belediye Başkanımıza teslim ettik.



Bakanlık, stadyuma ilişkin belediyenin talebini onayladı. Karşıyaka Stadyumu’nun yapım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.



İzmir’e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir.



Mesele İzmir’in yarınlarıdır. Karşıyaka yeni evine, spor şehri İzmir de üçüncü büyük stadyumuna kavuşacak.

Şehrimize hayırlı olsun.

CHP KULİSLERİNDE PANİK

Diğer taraftan paylaşılan fotoğraf ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Partili isimlerle son zamanlarda sıklıkla görüşmesi, CHP kulislerinde "İzmir kaybediliyor" yorumlarına neden oldu.