AK Parti'nin dillere pelesenk olan seçim şarkısına klip hazırlandı: Yeniden İstanbul... 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'Yeniden İstanbul' oldu. Şarkı için hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi sahada büyük bir hareketlilik yaşanıyor...

Adayların büyük kısmını ilan eden AK Parti, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Meydanlara inerek vatandaşlarla bir araya gelen adayların çalışmaları, seçim şarkılarıyla destekleniyor.

İstanbul'un yeni seçim şarkısı

7'den 70'e tüm vatandaşların dillerine pelesenk olan şarkılardan biri de İstanbul için hazırlandı.

İBB adayı Murat Kurum’un programlarında çalan seçim şarkısında, 'Yeniden İstanbul' vurgusu yapıldı.

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkı, seçmenlere şimdiden büyük bir coşku yaşatıyor.

Özel klip hazırlandı

Söz konusu şarkı için hazırlanan klip bugün partinin resmi hesabından paylaşıldı.

Klipte köprülere, Galata Köprüsü'ne, Ayasofya Camii'ne, Murat Kurum'un sahadaki çalışmalarına yer verildi.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.

İşte seçim dönemine damga vuran 'Yeniden İstanbul' şarkısının sözleri...

Bu bir aşk işi

Uğrunda kaç kişi

Bu yolda niceleri

Kaybolup gitti



Kutsal bir mekan

Döndü hep devran

Adaletle hükmeden

Tarihe geçti



Burası İstanbul

Burası İstanbul



Sana hizmet etmeyen

İki cihanda mesul

Heybetinle doğrul

Kalk yeniden İstanbul



Tarihinden feyz al

Geleceği ara bul

Selamını dünyaya

Çak yeniden İstanbul



Yeniden İstanbul

Yeniden İstanbul.

Büyük coşku yaşatıyor

Başarılı yapımcı Polat Yağcı’nın sahibi olduğu Poll Production’ın bünyesinde Ceyhun Çelikten tarafından hazırlanan 'Yeniden İstanbul', meydanlardaki coşkuyu en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Murat Kurum ve 39 ilçe adayı tarafından her programda kullanılan seçim şarkısı, insanların diline dolandı.

Yeniden İstanbul’un insanlarda oluşturduğu etkinin seçim zaferinde büyük bir yer edineceği şimdiden belli oluyor.