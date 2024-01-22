Yerel seçim öncesi sahada büyük bir hareketlilik yaşanıyor...
Adayların büyük kısmını ilan eden AK Parti, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Meydanlara inerek vatandaşlarla bir araya gelen adayların çalışmaları, seçim şarkılarıyla destekleniyor.
İstanbul'un yeni seçim şarkısı
7'den 70'e tüm vatandaşların dillerine pelesenk olan şarkılardan biri de İstanbul için hazırlandı.
İBB adayı Murat Kurum’un programlarında çalan seçim şarkısında, 'Yeniden İstanbul' vurgusu yapıldı.
Meydanlarda da sıkça duyulan şarkı, seçmenlere şimdiden büyük bir coşku yaşatıyor.
Özel klip hazırlandı
Söz konusu şarkı için hazırlanan klip bugün partinin resmi hesabından paylaşıldı.
Klipte köprülere, Galata Köprüsü'ne, Ayasofya Camii'ne, Murat Kurum'un sahadaki çalışmalarına yer verildi.
Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.
İşte seçim dönemine damga vuran 'Yeniden İstanbul' şarkısının sözleri...
Bu bir aşk işi
Uğrunda kaç kişi
Bu yolda niceleri
Kaybolup gitti
Kutsal bir mekan
Döndü hep devran
Adaletle hükmeden
Tarihe geçti
Burası İstanbul
Burası İstanbul
Sana hizmet etmeyen
İki cihanda mesul
Heybetinle doğrul
Kalk yeniden İstanbul
Tarihinden feyz al
Geleceği ara bul
Selamını dünyaya
Çak yeniden İstanbul
Yeniden İstanbul
Yeniden İstanbul.
Büyük coşku yaşatıyor
Başarılı yapımcı Polat Yağcı’nın sahibi olduğu Poll Production’ın bünyesinde Ceyhun Çelikten tarafından hazırlanan 'Yeniden İstanbul', meydanlardaki coşkuyu en yüksek seviyeye çıkarıyor.
Murat Kurum ve 39 ilçe adayı tarafından her programda kullanılan seçim şarkısı, insanların diline dolandı.
Yeniden İstanbul’un insanlarda oluşturduğu etkinin seçim zaferinde büyük bir yer edineceği şimdiden belli oluyor.
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