81 ilden gençlerin bir araya geldiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikte gençler stadı tıka basa doldurdu.

Adana bugün tarihi bir güne sahne oluyor...

AK Parti Gençlik Kolları'nca Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" başladı.

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

AK Parti'nin düzenlediği Adana'daki gençlik şöleni başladı VİDEO



Eğlenirken Cumhurbaşkanı'nı bekliyorlar

Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Cumhurbaşkanı'nı bekleyen gençler statta çalınan şarkılara eşlik ederek eğlenmeye başladı.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.





Sanatçılar sahne alıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alıyor.



