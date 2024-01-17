AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Fatma Şahin oldu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde 3. kez aday olarak gösterildi. Şahin, hayata geçirdiği projelerle bölge halkı tarafından büyük destek alıyor.

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Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor.

Sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve siyaset arenasında yerel seçim heyecanı hakim.

Partiler çalışmalarını sürdürürken, AK Parti'de ise hazırlıklar tamamlandı.

Gaziantep için isim değişmedi

Bu kapsamda merakla beklenen il ve ilçelerin adayları açıklanmaya başladı.

Merakla beklenen illerden biri de Gaziantep oldu. AK Parti Genel Merkezi’nin kararıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için bir değişiklik yapılmadı.

Mevcut Başkan Fatma Şahin ile birlikte yola devam etme kararı alındı.

Fatma Şahin bir kez daha aday

10 yıldır büyükşehri yöneten Şahin, 3. dönem için yeniden aday gösterildi.

Fatma Şahin, Gaziantepliler için hayata geçirdiği projelerle örnek belediyecilik anlayışına sahip bir başkan olarak ön plana çıkıyor.

Engellilere, öğrencilere, gençlere, ev kadınlarına ve kent sakinleri için de ulaşım hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Fatma Şahin kimdir?

Başkan Fatma Şahin, 1966 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı.

İş hayatına başladığı SANKO Holding’de 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri

2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı ünvanını aldı.

Türkiye Engelliler Vakfı, engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan Fatma Şahin‘i Yılın Kadını olarak seçti.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

2016-2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016 Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.

2021’de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı oldu.

2023’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atandı.

2019-2023 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin, halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.