Türkiye, son yılların en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor.
Siyasi partilerde hazırlıklar artış son aşamada.
Gözler, genel merkezlerden çıkacak kararlarda.
Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de AK Parti'nin İBB adayı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği İstanbul'da farklı isimler gündemde.
AK Parti'de yapılacak istişarelerin ardından İBB adayının ve 39 ilçesindeki adayların açıklanması bekleniyor.
AK Parti'nin İBB adayı kim olur?
Eski bakanlar, mevcut milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanlarının isimleri çeşitli tarihlerde gündeme geldi.
Son düzlüğe girilirken gündemde 5 ismin olduğu kulislerde konuşuluyor.
Bu isimler şöyle sıralanıyor: Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergün Turan.
Kulislerde bu isimler konuşuluyor ancak son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için adı geçen isimler hakkında kısa bilgiler verdiğimiz videomuzu mutlaka izleyin..
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