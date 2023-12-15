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AK Parti'nin İBB adaylığı için gündemdeki 5 isim

AK Parti'nin İBB adaylığı için gündemdeki 5 isim Türkiye yerel seçimler için geri sayıma geçti. AK Parti'nin İstanbul'da seçmenin karşısına kimi çıkaracağı oldukça merak ediliyor. İşte adı gündeme gelen tüm isimler..