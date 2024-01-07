AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum çalışmalara başladı! İlk toplantısını yaptı

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Türkiye 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne odaklandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

AK Parti İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu..

Adaylığı duyurulan Murat Kurum, hiç vakit kaybetmeden İstanbul için kolları sıvadı..

İlk toplantısını yaptı

Kurum, ilk toplantısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptı.

Bakan Uraloğlu ile İstanbul'un ulaşım sorunları hakkında değerlendirmede bulunan Kurum, raylı sistemlerle ilgili projelerini konuştu.

"İstanbul'un ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" vurgusunda bulundu.

"Çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk"

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!



Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.



İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu

ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.



İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!