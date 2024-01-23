AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a Bakırköy'de yoğun ilgi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, seçim gezileri kapsamında Bakırköy'e gitti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Murat Kurum "En büyük önceliğim İstanbul’u depreme hazırlamak, olası depremlere hazır olmak. Yeter ki milletimiz dönüşmek istesin" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayıma geçti.

AK Parti, İstanbul için hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için adı açıklanan Murat Kurum, hız kesmeden çalışmalarına başladı.

Sahaya inerek vatandaşlarla yakından ilgilenen Kurum, her gittiği ilçede yoğun ilgi görüyor.

Kurum'un bugünkü adresi Bakırköy oldu.

Bakırköy’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Dershaneden dönen gençlere başarılar dileyen Murat Kurum’a esnaf ziyaretinde AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti.

İstanbul'da kentsel dönüşüm vurgusu: Önceliğimiz İstanbul'u depreme hazırlamak

İstanbul’da 39 ilçede dönüşüm ofisleri açacaklarını belirten Kurum, "En büyük önceliğim İstanbul’u depreme hazırlamak, olası depremlere hazır olmak. Yeter ki milletimiz dönüşmek istesin" dedi.

Elazığlı olduğunu belirten ve "Elazığ’a çok hizmetiniz oldu" diyen esnafla sohbet eden Murat Kurum, "Elazığ’ın fahri hemşehrisiyim’’ şeklinde konuştu.

"Çevrecilikten anlamayanlar bizim çevre yatırımlarımızı geri söküyorlar"

Geri dönüşüm için atık yağları topladığını belirten Kurum, "Sizin bize desteğiniz var. Bizde doğayı korumak için çalışıyoruz" diyen vatandaş ile sohbet ederek, "Çevrecilik ne kadar önemli vatandaşımız söylüyor. Çevrecilikten anlamayanlar bizim çevre yatırımlarımızı bırak devam ettirmeyi, geri söküyorlar" diyerek mevcut Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" projesine atıfta bulundu.

"Metrolar yapacaksınız"

Bir çocuğa oyuncak kepçe hediye eden Kurum, "Bununla İstanbul halkının sorunlarını çözmek için çalışacaksınız. Metrolar yapacaksınız" dedi.

"Söz verdim, sözümü tuttum"

Tüm enerjilerini İstanbul’a vereceklerini söyleyen Kurum, "Seçim sonrasında da seçim öncesi gibi sahada olursunuz inşallah" şeklinde konuşan bir vatandaşa da, "5 yıl bakanlık yaptım. 81 ile gittim. Her afette, selde vatandaşımızın yanında oldum. Söz verdim, sözümü tuttum" sözleriyle yanıt verdi.