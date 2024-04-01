AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı 5 ilçe

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5 yıllık yeni dönemde yerel yönetimler belirlendi.
Yüksek oy katılımının olduğu seçimde, birçok il ve ilçe belediyeleri el değiştirdi.
İstanbul'un ilçelerinde ise değişikliğin yaşanmadığı yönetimler de oldu.
5 ilçede yüksek oy
AK Parti'nin koruduğu ve en fazla yüksek oy oranına ulaştığı 5 ilçe dikkat çekti.
Bu ilçelerin 3'ünde yüzde 50'nin üzerinde bir oy aldı.
İşte AK Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler...
- Bağcılar: Yüzde 55,42. Belediye Başkanı: Abdullah Özdemir
- Güngören: Yüzde 50,91. Belediye Başkanı: Bünyamin Demir
- Esenler: Yüzde 50,49. Belediye Başkanı: Mehmet Tevfik Göksu
- Kağıthane: Yüzde 48,86. Belediye Başkanı: Mevlüt Öztekin
- Fatih: Yüzde 47,56. Belediye Başkanı: Mehmet Ergün Turan
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