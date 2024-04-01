AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı 5 ilçe
ensonhaber.com

5 yıllık yeni dönemde yerel yönetimler belirlendi.

Yüksek oy katılımının olduğu seçimde, birçok il ve ilçe belediyeleri el değiştirdi.

İstanbul'un ilçelerinde ise değişikliğin yaşanmadığı yönetimler de oldu.

5 ilçede yüksek oy

AK Parti'nin koruduğu ve en fazla yüksek oy oranına ulaştığı 5 ilçe dikkat çekti.

Bu ilçelerin 3'ünde yüzde 50'nin üzerinde bir oy aldı.

İşte AK Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler...

- Bağcılar: Yüzde 55,42. Belediye Başkanı: Abdullah Özdemir

- Güngören: Yüzde 50,91. Belediye Başkanı: Bünyamin Demir

- Esenler: Yüzde 50,49. Belediye Başkanı: Mehmet Tevfik Göksu

- Kağıthane: Yüzde 48,86. Belediye Başkanı: Mevlüt Öztekin

- Fatih: Yüzde 47,56. Belediye Başkanı: Mehmet Ergün Turan