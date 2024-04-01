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AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı 5 ilçe

AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı 5 ilçe Büyükşehirler kadar ilçe yönetimlerinin de önemli olduğu seçimlerde AK Parti, İstanbul'daki 5 ilçenin 3'ünde yüzde 50'yi geçti.