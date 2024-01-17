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AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu

AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu Yerel seçimler için partiler adaylarını bir bir açıklıyor. Bu süreçte AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da mevcut belediye başkanı olarak belirlendi.