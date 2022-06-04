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- AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 09:37
AK Parti, Kızılcahamam’da toplandı…
Partililer, “Türkiye için güven ve istikrar” temasıyla kampa girdi.
Kamp, 3 sürecek...
Kamp öncesi uyarı
Milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, partinin MKYK üyeleri dahil kalabalık bir kadronun katıldığı kamp öncesi genel başkan yardımcıları birtakım uyarılarda bulundu.
Buna göre, AK Partili siyasetçiler kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri veremeyecek.
Partililerin bu konuda dikkatli olmaları özellikle istendi.
Kampta konuşulacaklar
Kampta bugün 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.
Toplantının açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan olacak.
Bugün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları da yapılacak.
Yarın ise tarım ve enerji konuşulacak.
Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.
Teşkilata “sahada daha aktif olun” talimatı verilecek
2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklarından biri olacak…
Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine “Daha çok sahada daha aktif çalışın” talimatı verecek.
Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler kampın gündeminde
3600 ek gösterge, fahiş kira artışları, maaşlarda enflasyon farkları...
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında en önemli başlıklarından biri ekonomiye ilişkin düzenlemeler olacak...
3600 düzenlemesiyle ilgili alternatifleri içeren rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Son değerlendirmeler AK Parti kampında yapılacak.
Bütçeye etkileri gözden geçirilecek, hangi formülün hayata geçirileceği karara bağlanacak.
Fahiş fiyatlar
Ele alınacak konular arasında fahiş kira artışlarını önlemeye yönelik çalışma da var.
Hükümet, artışları sabit bir oranla sınırlandırmayı amaçlıyor.
Buna yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenecek.
Maaş zammı
Çalışan ve emeklilere uygulanacak maaş zammı da gündemde olacak.
Toplantılarda ilave zam yapılıp yapılmayacağı ve maaşlara nasıl yansıtılacağı belirlenecek.
Bütçe harcamaları doğrultusunda gündeme gelebilecek ek bütçe düzenlemesi gözden geçirilecek.