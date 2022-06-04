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AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı

3 gün sürecek kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok başlık ele alınacak. 3600 ek gösterge, fahiş kira artışları ve maaşlarda enflasyon farkı, yine kampta konuşulacaklar arasında olacak.