AK Parti'nin Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı netleşti! AK Parti'nin Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Uğur İbrahim Altay açıklandı. Altay, Konya'da ve deprem bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalarla beğenilen bir isim olarak öne çıkıyor.

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Türkiye, yerel seçimlere gidiyor...

31 Mart'ta tüm Türkiye sandık başına giderek iradesini ortaya koyacak.

Bu kapsamda da partilerin aday belirleme süreçlerinde sona gelindi.

En çok merak edilen ise AK Parti'nin belediyelerde çıkaracağı adaylar oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İstanbul dahil 26 ilin AK Parti adayı açıklanmıştı.

Yarın yapılacak aday tanıtım toplantısı öncesinde gözler, AK Parti'nin adaylarını açıklamadığı illere çevrildi.

Bu şehirlerin başında gelen Konya'da da aday netleşti.

AK Parti: Uğur İbrahim Altay'ı yeniden aday gösterdi

Buna göre AK Parti, Konya'da belediye başkanlığını sürdüren Uğur İbrahim Altay isminde karar kıldı.

Başkan Altay, hem Konya'da hem de deprem zamanında bölgede yaptığı çalışmalarla beğeni toplamıştı.

Uğur İbrahim Altay kimdir?

1974 yılında Konya'da dünyaya gelen Uğur İbrahim Altay, ilköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulu’nda, liseyi Konya Gazi Lisesi’nde tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Altay, bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı.

1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini tamamlayan Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Başkanı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı

Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcısı

İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı

Konya Belediyeler Birliği Başkanı görevlerini yürütüyor.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Uğur İbrahim Altay deprem bölgesindeki çalışmaları sırasında;