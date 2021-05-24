AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi

43 ilde 5 bin kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.

Muhalefet partileri, son dönemde düzenlenen algı operasyonlarını kullanarak yeniden erken seçim çağrıları yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı net. Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını defalarca söyledi.

Muhalefete yakın anket şirketleri de bu süreçte verilen görevi yerine getirdi. Yayınlanan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı adeta dibe çekildi.

Peki AK Parti'nin anketlerindeki durum ne.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı rakamları bugünkü köşesine taşıdı.

ERDOĞAN HİÇBİR ANKETTE YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEDİ

Buna göre; AK Parti son olarak 43 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze anket yaptırdı. Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.

Şen, yaptırılan anketlerle ilgili "Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50’nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50’nin altında kalıyor." dedi.

Mustafa Şen, yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun ise yüzde 40 seviyesinde olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığına yönelik eleştirilerin de doğru olmadığı anketlere yansıdı.

X, Y, Z KUŞAKLARINDA AK PARTİ'NİN OY ORANI DAHA YÜKSEK

Mustafa Şen, X, Y, Z kuşaklarının parti tercihleriyle ilgili "X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda AK Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde." ifadelerini kullandı.