AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları son üç ankette AK Parti yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 53 oy aldığını söyledi.

Türkiye seçime gidiyor..

Sayılı günlerin kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşılırken, siyaset arenasında heyecan arttı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı ise aylarca süren toplan, dağıl toplantısı ve krizlerin ardından adayı belirleyerek Kemal Kılıçdaroğlu ismini duyurdu.

Hararetli günler yaşanırken, siyasi partiler de kendi içlerinde seçime yönelik anketler yaptırmaya devam ediyor..

AK Parti yüzde 41, Cumhur İttifakı yüzde 53

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin yaptırdığı son 3 anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre çıkan sonuçlarda AK Parti yüzde 41, Cumhur İttifakı ise yüzde 53 oy alarak zirvede..

Şen, şu ifadeleri kullandı:

Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti.



AK Parti yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür, 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.

"Cumhurbaşkanımıza yüksek güveni yansıtıyor"