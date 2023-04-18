AK Parti'nin seçim için hazırladığı yeni reklam filmi

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Seçimlere 26 gün kala siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda televizyon ekranlarında ya da sosyal medyada siyasi partilerin reklamları yayınlanıyor.

Son olarak ise AK Parti'nin Twitter'dan 'Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti' notuyla paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti.

Videoda vatan, millet, birlik, beraberlik ve bağımsızlık vurgusunun yapıldığı videoda, şu ifadelere yer verildi;

Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur, birlikte kurtardığımız da. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz.



Biz kimselere benzemeyiz, deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz, ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz.



Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz, burası Türkiye.



Biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur, ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyazla kadar keskinizdir.



Biz kimselere benzemeyiz, sarının yanına lacivert mi gelecek kırmızı mı diye didişiriz ama kırmızın yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleriz.



AK Parti, Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti.