AK Parti'nin Tuzla adayı belli oldu! Şadi Yazıcı ile yola devam... 2009 yılından bu yana yerel seçimlerde başarı elde eden Şadi Yazıcı, yeniden AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı seçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Siyasi arena yerel seçimlere odaklanmış durumda.

Tam olarak 71 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için tablolar kesinleşiyor.

Partiler ve adaylar birer birer il ve ilçe adaylarını açıklamaya devam ediyor.

AK Parti, 18 Ocak günü adaylarının birçoğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak’ı işaret ederek aday listelerinin verileceğini açıklamıştı.

AK Parti İstanbul'da ilçe adaylarını da açıkladı.

AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı

Bu isimler arasından dikkat çeken bir kişi de Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı.

Başkanlığı döneminde adı hizmetle anılan Şadi Yazıcı yeniden aday gösterildi.

Öyle ki Şadi Yazıcı, bölgesinde gencinden yaşlısına herkesin yardımına koşuyor.

Çocuklarla yakından ilgilenen, yaşlıları ziyaret eden Şadi Yazıcı, örnek bir belediye başkanı olarak zikrediliyor.

Başkan Yazıcı son olarak refah payı zammıyla anıldı.

Tuzla Belediyesi memur ve sözleşmeli personel ile yaptığı sosyal denge sözleşmesi kapsamında tüm işçilere refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130’dan fazla artırdı.

Böylelikle 13 bin 500 seviyelerinde olan en düşük ücreti 31 bin seviyelerine taşıdı.

Şadi Yazıcı’yı yakından tanıyalım.

1971 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Şadi Yazıcı, 3 yıl sonra İstanbul Kartal’a yerleşti.

İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamlayan Şadi Yazıcı, 1987 yılında liseyi bitirmesinin ardından aynı yıl üniversite sınavına girerek Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Üniversiteden mezun olan Şadi Yazıcı, doktorluk hayatına başladı. 1997 yılında Tuzla’da Teşhis ve Tedavi Merkezi kuran Yazıcı, özel sektörde hizmet vermeye başladı.

Bu sırada AK PARTİ’nin kuruluş çalışmalarında da yer alan Şadi Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı.

7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında iki ödülü bulunan Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde ise son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini bir arkadaşına bıraktı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı olan Şadi Yazıcı, başarı elde etti.

Tuzla Belediye Başkanı seçilen Şadi Yazıcı’nın bir diğer yandan “İnsanın Teknolojik Yalnızlığı ve Demokrasi’nin Kısa Tarihi isimli yayınlanmış 2 kitabı bulunuyor.

Ayrıca Şadi Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.