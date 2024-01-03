AK Parti’nin üye sayısı 11 milyonu aştı: Hedef 15 milyon üye AK Parti, Türkiye'nin en büyük siyasi parti hareketi olarak 11 milyon 183 bin 839 üye sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. Üyelerinin yüzde 49,45'ini kadınlardan oluşturan AK Parti'nin öncelikli hedefi ise 15 milyon üye sayısına ulaşmak.

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AK Parti, genç ve kadın üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta kalbi Türkiye için atan herkese kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek 85 milyona davette bulunmuştu.

AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye sayısı itibariyle de ülkenin en büyük siyasi hareketi olduğunu da söylemişti.

Üye sayısı 11 milyonu geçti

AK Parti, üye sayısını 11 milyon 183 bin 839’a yükselterek Türkiye’de kayıtlı en fazla üyeye sahip parti rekorunu geliştirdi.

Başkent 4. kez rekor kırdı

Başkent Ankara, AK Parti'ye yeni üye getirme bakımından 4'ncü kez rekor kırdı.

2023 yılında Ankara 120 bin 316 yeni üye ile Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Böylece Ankara kendi rekorunu yineledi.

Ankara, 25 ilçede 875 bin üyeye sahip oldu.

Türkiye'nin en büyük kadın hareketi

AK Parti'de kadınlar, teşkilatlardan milletvekilliğinde, belediye meclis üyeliğinden belediye başkanlığına, MKYK üyeliğinden MYK üyeliğine kadar parti yönetiminde de söz sahibi konumunda.

5 milyon 531 bin 196 kadın üyeye sahip olan partinin hedefi 7,7 milyon kadın üye.

Son bir haftada 50 bin 391 yeni kadın üye AK Parti ailesine dahil oldu.

Hedef 15 milyon üye

AK Parti’de son hedef ise 15 milyon üye sayısına ulaşmak.