AK Parti'nin üzerini çizdiği Rasim Arı, İyi Parti'ye katıldı

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Nevşehir Belediye Başkanı olduğu günlerde ani bir kararla görevinden istifa eden Rasim Arı, geçtiğimiz aylarda AK Parti üyeliğinde de istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti'nin Rasim Arı'nın üzerini neden çizdiği uzun zamandır merak ediliyordu.

Rasim Arı hakkında yasak aşk iddiaları

Konuyla ilgili açıklama, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan geldi.

Savran, Rasim Arı'nın görevden el çektirilmesiyle ilgili şu iddialar bulundu:

Bir kadınla ilişkisi varmış. Kadın, bunu tehdit etmiş. Bu da açık etmesin diye ona ödeme yapmış. Onunla ilgili bir dekont gördüm sosyal medyada.



Sanırım, 10 bin TL. Ama daha büyük miktarlar olduğu söyleniyor. Ben görmedim ve bilmiyorum. Bir de kadınla ses kaydı yayınlandı.



Bizzat Genel Merkez'den çağrıldı, "Edebinle istifa et" dediler. O asılsız iddialarla insanları suçlayarak, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çok yanlış yolda.