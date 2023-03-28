Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayları da dün imza sürecinin sona ermesiyle netliğe kavuştu..
Resmi seçim süreci başlamasıyla, siyasi atmosfer de günden güne yoğunlaşıyor.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı videoyla seçim kampanyasını başlatırken, bugün de AK Parti'den bir video yayınlandı.
AK Parti'nin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ak Parti'den Togg'lu video
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli otomobili Togg'un üretim ve tanıtım sürecini hedef aldığı görüntüler kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap, Togg'un yollara çıktığı, üretim aşaması ve Erdoğan'ın test sürüşünü yaptığı anlar kullanıldı.
Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" şarkısı kullanıldı
Görüntülerde bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise kullanılan müzik oldu. Videoda ünlü şarkısı Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" şarkısı fon olarak kullanıldı.
Doğulu'dan tepki: Çok şaşkınım
Kenan Doğulu ise videoyu sosyal medyada gördüğünün ve çok şaşkın olduğunu açıklayarak tepkisini dile getirdi.
"Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medya gördüm"
Kenan Doğulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yaparım Bilirsin adlı şarkımın, içinde Togg markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim.
Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım.