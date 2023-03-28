AK Parti'nin 'Yaparım Bilirsin' şarkılı Togg videosuna Kenan Doğulu'dan yanıt Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaparım Bilirsin" adlı şarkısının AK Parti'nin hazırladığı Togg videosunda kullanılmasına "Çok şaşkınım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayları da dün imza sürecinin sona ermesiyle netliğe kavuştu..

Resmi seçim süreci başlamasıyla, siyasi atmosfer de günden güne yoğunlaşıyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı videoyla seçim kampanyasını başlatırken, bugün de AK Parti'den bir video yayınlandı.

AK Parti'nin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ak Parti'den Togg'lu video

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli otomobili Togg'un üretim ve tanıtım sürecini hedef aldığı görüntüler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap, Togg'un yollara çıktığı, üretim aşaması ve Erdoğan'ın test sürüşünü yaptığı anlar kullanıldı.

Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" şarkısı kullanıldı

Görüntülerde bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise kullanılan müzik oldu. Videoda ünlü şarkısı Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" şarkısı fon olarak kullanıldı.

Doğulu'dan tepki: Çok şaşkınım

Kenan Doğulu ise videoyu sosyal medyada gördüğünün ve çok şaşkın olduğunu açıklayarak tepkisini dile getirdi.

"Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medya gördüm"

Kenan Doğulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: