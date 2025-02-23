AK Parti’nin yeni MKYK'sında önemli isimler liste dışında kaldı

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AK Parti'de büyük değişim...

Partinin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

MKYK LİSTESİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

AK Parti’yi önümüzdeki seçimlere götürecek 75 kişilik MKYK listesinde büyük değişim yaşandı.

75 kişilik MKYK’da 39 isim yer almadı, 36 isim ise yerini korudu.

LİSTEYE GİREMEYENLER

Listede yer almayanlar arasında önemli isimler bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demirözü, eski hakem Kuddisi Müftülüoğlu ve yazar Hayati İnanç yeni listede yer almadı.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Mehmet Kasım Gülpınar da yeni listede yer almadı.

A TAKIMI'NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın 'A Takımı' yani MYK’da da büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

İŞTE YENİ MKYK'DA YER ALMAYAN İSİMLER

- Adnan Günnar

- Ahmet Arslan

- Ali Demirel

- Ali Karakaş

- Atakan Yılmaz

- Ayşe Nevin Sert

- Betül Altınsoy

- Cem Duran Uzun

- Cemal Donat

- Dilek Yıldız Büyükdağ

- Emir Yasin Kekeç

- Emre Ete

- Erdoğan Özegen

- Eyüp Gökhan Özekin

- Fevzi Polat

- Hasan Sert

- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

- Hayati İnanç

- İbrahim Halil Yıldız

- İlyas Şeker

- Kuddusi Müftüoğlu

- Lütfiye Selva Çam

- Mehmet Kasım Gülpınar

- Mehmet Sait Kirazoğlu

- Mehmet Şükrü Erdinç

- Melek Şimşek

- Metin Tarhan

- Muhammed Ali Kaldırım

- Mustafa Sever

- Orhan Karasayar

- Orhan Miroğlu

- Remzi Albasan

- Reşide Yüksel

- Sena İpşirli

- Sibel Betül Birer

- Sümeyye Bozkurt

- Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

- Vedat Demiröz

- Yelda Erol Gökcan