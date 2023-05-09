AK Parti'nin yeni reklam filmi beğeni topladı: Berber önemli... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından “Berber Önemli” başlığıyla yeni bir reklam filmi paylaştı. 7’li koalisyonun çarpıklığına karşılık tek başına usta berberin tertip ve düzenine vurgu yapılan film büyük beğeni topladı.

İHA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 5 gün kaldı.

Sandık başına gidecek milyonlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçecek.

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.

Reklamlarıyla fark yaratıyor

Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı reklam filmleriyle milyonlara dokunuyor.

Son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu videonun ana teması 'berber' oldu.

Millet İttifakı'na göndermelerin de bulunduğu video sosyal medyada gündem oldu.

"Berber önemli..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, söz konusu videoyu "Berber önemli" ifadeleri ile paylaştı.

Vatandaşlar tarafından beğeni toplayan reklamda, 7’li koalisyonun çarpıklığına karşılık tek başına usta berberin tertip ve düzenine vurgu yapılıyor.

İşte AK Parti'nin yeni seçim reklamı...