AK Parti'nin yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz Recep Tayyip Erdoğan, 2023’ün kritik virajını aşmaya hazırlanıyor. Liderliğini yaptığı AK Parti de, yeni reklam filminde “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” mesajını veriyor…

ensonhaber.com

Türkiye’nin 14 Mayıs günü vereceği karar, hayati önem taşıyor…

Bunu her fırsatta dile getiren AK Parti’nin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ülkenin başında 20 yılı deviren Erdoğan, milletine verdiği hizmetten hep gurur duydu, “Hedefimiz çok daha iyisi” dedi.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Bir mesajı da dillere pelesenk oldu:

“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”…

Ve Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanan AK Parti, 2023’ün parolasını yeni tanıtım filmiyle bir kez daha hatırlattı.

Milyonların Erdoğan sevgisi...

Filmde yerli ve milli araç Togg kullanıldı, dünyanın takdirini kazanan savunma sanayiinin savaş uçaklarına yer verildi.

Milyonların Erdoğan sevgisi de filmin en dikkat çekici noktası oldu.

“Biz Türkiye'yiz” adlı reklam filminde kullanılan replikler ise yarının Türkiye’sini özetledi.

"Öyle bir aşk ki bu..."

Reklam filminde şu ifadelere yer verildi: