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14 Mayıs seçimleri için son düzlüğe girildi.

Partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ederken AK Parti bugün, Ankara'da düzenlenen toplantıda seçim beyannamesini açıkladı.

Başkent'te program öncesi coşkulu kalabalığın ağırlandığı salonda, AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da dinletildi.

Seçim şarkısında, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapıldı.

AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday olan sanatçı Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Söyle' şarkısının sözleri büyük beğeni topladı.

Şarkıda şu ifadeler yer aldı;

Ey milletim umudunu yitirme

Korkma yıkılma sakın

Güneş doğdu üstümüze

Dağlar bahar gül açmış

Hadi kalk düştüğün o yerde



Kalbini hisset dinle atıyorken nabzında.

Damarlarındaki akan o asil kanda!



İçinde dolu dizgin, dört nala koşan atlar…

Hatırla! tarih yazan kahraman sensin; unutma!



Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilali

Yeniden kuralım biz seninle Kuvayi Milliyeyi

Hadi söyle kadınım sen söyle özgürlük şarkımızı

Duyulur sesimiz dünya düşünsün bundan sonrasını!



Söyle delikanlım ah söyle toprakta ellerimiz

Yeniden yükselsin Anadolu, tütsün ocağım evimiz

Hadi söyle kadınım sen söyle evlad-ı Fatihanı

Kim durduracak evelallah anasından hür doğanı.



“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.”



Şafak yağmurları bak uyan artık uykudan.

Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardan.