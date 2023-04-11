14 Mayıs seçimleri için son düzlüğe girildi.
Partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ederken AK Parti bugün, Ankara'da düzenlenen toplantıda seçim beyannamesini açıkladı.
Başkent'te program öncesi coşkulu kalabalığın ağırlandığı salonda, AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da dinletildi.
Büyük beğeni aldı
Seçim şarkısında, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapıldı.
AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday olan sanatçı Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Söyle' şarkısının sözleri büyük beğeni topladı.
"Güneş doğdu üstümüze"
Şarkıda şu ifadeler yer aldı;
Ey milletim umudunu yitirme
Korkma yıkılma sakın
Güneş doğdu üstümüze
Dağlar bahar gül açmış
Hadi kalk düştüğün o yerde
Kalbini hisset dinle atıyorken nabzında.
Damarlarındaki akan o asil kanda!
İçinde dolu dizgin, dört nala koşan atlar…
Hatırla! tarih yazan kahraman sensin; unutma!
Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilali
Yeniden kuralım biz seninle Kuvayi Milliyeyi
Hadi söyle kadınım sen söyle özgürlük şarkımızı
Duyulur sesimiz dünya düşünsün bundan sonrasını!
Söyle delikanlım ah söyle toprakta ellerimiz
Yeniden yükselsin Anadolu, tütsün ocağım evimiz
Hadi söyle kadınım sen söyle evlad-ı Fatihanı
Kim durduracak evelallah anasından hür doğanı.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.”
Şafak yağmurları bak uyan artık uykudan.
Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardan.