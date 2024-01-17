AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Sevdamızsın İstanbul...

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AK Parti, yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklandığı partide yeni bir seçim şarkısı daha yayınlandı.

Yeni seçim şarkısı paylaşıldı

Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına AK Parti, "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni bir şarkı daha ekledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yeni şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Beğeni topladı

AK Parti'nin saha çalışmalarıyla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şarkının sözleri şu şekilde:

"Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda

Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın

hayallerini kurduğum rüya

Bir kez gören şehrimi olur müptelası



Şehirlerin sultanısın yar sen

Şairlerin ilhamısın

Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen

Müjdelenen bir çağrısın



Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam

Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam

Şehrim ister, ol hakim değil hadim

Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim



Aynı ruh, aynı dava, aynı mana

Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın

İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın

İzin ver meşaleni hakedenler yaksın



Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul"