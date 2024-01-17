AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Sevdamızsın İstanbul...

AK Parti, yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.
Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklandığı partide yeni bir seçim şarkısı daha yayınlandı.
Yeni seçim şarkısı paylaşıldı
Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına AK Parti, "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni bir şarkı daha ekledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yeni şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Beğeni topladı
AK Parti'nin saha çalışmalarıyla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Şarkının sözleri şu şekilde:
"Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul
Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
hayallerini kurduğum rüya
Bir kez gören şehrimi olur müptelası
Şehirlerin sultanısın yar sen
Şairlerin ilhamısın
Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen
Müjdelenen bir çağrısın
Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam
Şehrim ister, ol hakim değil hadim
Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim
Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın
İzin ver meşaleni hakedenler yaksın
Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul"
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