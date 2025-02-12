AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu

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AK Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor...

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongre hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını hızlandırarak yeni sloganını belirledi.

'ADINDA AK, IŞIĞINDA İSTİKBAL'

Kongreye özel olarak seçilen "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı, partinin ismiyle özdeşleşen 'AK' kelimesine vurgu yaparken, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonunu da yansıtıyor.

'İstikbal' ifadesi, AK Parti'nin Türkiye'nin parlak geleceğine yönelik hedeflerini ve adımlarını güçlü bir şekilde temsil ediyor.

Söz konusu slogan belirlenirken geçen yıl 23'üncü kuruluş dönümünde kullanılan "Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti" sloganının devamının olmasına özen gösterildiği bildirildi.

16 BAŞLIK ESAS ALINDI

Alt sloganların ise "Adında AK, Işığında İstiklal" ve 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda, "Sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin yüzyılı" başlıkları yer almıştı.

YENİ ŞARKI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında birkaç ajanstan sunumlar alındığı, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.