DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için geri sayım başladı.
Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde düzenlenecek mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, miting alanına gelmeye başladı.
Miting alanına girişler başladı
Havalimanı metrosunu kullanarak miting alanına gelenler için giriş noktalarında güvenlik önlemi alındı.
Üst aramasından geçtikten sonra içeri alınan vatandaşlar, miting saatini beklemeye başladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış