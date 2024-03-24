AK Parti’nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni çok sayıda basın mensubu takip etti AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde yoğun katılımı ile ilgi odağı oldu. Basın mensupları da mitinge aynı bir önem verdi.

AA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” düzenlendi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum alandaki İstanbulluları selamlayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, "Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız." dedi.

Basından mitinge özel ilgi

Bu sırada mitingi çok sayıda basın mensubu takip ettiği ve konuşmaların öncesinde AK Partili yetkililerle röportaj yaptıkları gözlemlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)