AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi: Ön planda kentsel dönüşüm var Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşacağı yerel seçim beyannamesinde, kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak. 8 başlık altında toplanan vaatler, 200 sayfadan oluşuyor.

ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı...

Türkiye, 31 Mart'ta 5 yıl boyunca hizmet edecek olan belediye başkanlarını seçecek.

Adaylarını tek tek açıklayan AK Parti ise seçim şimdi de beyannamesini duyurmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklayacağı beyannamede, “gerçek belediyecilik” vurgusu yapılacak.

Seçim beyannamesinin açıklanacağı toplantı, AK Parti Genel Merkezi’nin yeni ek binasında gerçekleştirilecek.

8 ana başlık, 200 sayfa

AK Parti’nin beyannamesi, “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik” temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname, 200 sayfadan oluşuyor.

Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

Hizmet ve eser belediyeciliğiyle iligli vaatler

“Sosyal belediyecilik” ve “kültür üreten şehirler” gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

Sokak hayvanları da beyannamede

Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak.

Mahalle kreşleri: Önemli başlıklar arasında yer alıyor

AK Parti’nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri... Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

Beyannamede yer alan 8 ana madde

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği