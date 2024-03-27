İHA

AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Pendik'te düzenlenen bir iftar yemeğine katıldı.

Burada iftar sonrası açıklamalarda bulunan Pamukçu, yerel seçimlerin önemine değindi.

Bu kapsamda eski partisi Yeniden Refah Partisi'ne de seslendi.

"Bu seçim bir beka seçimidir, oylarını ona göre kullansınlar”

Pamukçu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028'in provası var. Yani bu aslında bir beka meselesidir. Seçimden öteye bir şeydir. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Dolayısıyla eski Refah Partili kardeşlerime de, Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulundum. Bir kere daha şimdi sizin yanınızda da tekrar aynı çağrı yapayım. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oyunu ona göre kullansınlar. Yazık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulmüne bir kapı aralamak bir vebaldir. Bu vebalin inşallah şuurunda olurlar ve ona göre oylarını kullanırlar diye düşünüyorum.”